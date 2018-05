Wielerwedstrijd Stok 31 mei 2018

Op donderdag 7 juni geldt er, omwille van een wielerwedstrijd, van 16 tot 21 uur een parkeerverbod in de Sint-Hubertusstraat, Dalweg en Herestraat in Oplinter. In deze straten wordt gedurende de wedstrijd eenrichtingsverkeer ingevoerd: in de Sint-Hubertusstraat richting Oplinter, in de Dalweg richting Herestraat en in de Herestraat richting Stok. (VDT)