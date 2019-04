Wielerwedstrijd Stok vdt

11 april 2019

13u23 0

Op zondag 14 april vindt er in Stok een wielerwedstrijd plaats. Hierdoor geldt er van 13 tot 18 uur een parkeerverbod in de Sint-Hubertusstraat, op het Sint-Genovevaplein (tussen de Lindebaan en de parking) en de Herestraat. Tijdens de wedstrijd wordt in de Sint-Hubertustraat (richting Oplinter) en de Herestraat (richting Stok) eenrichtingsverkeer ingevoerd