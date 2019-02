Wielerwedstrijd ‘Spar-Omloop van het Hageland’ vdt

28 februari 2019

Wegens de wielerwedstrijd ‘Spar-Omloop van het Hageland’ op zondag 3 maart 19 worden er een aantal verkeersmaatregelen genomen. Tot 14 uur wordt er onder meer een rijverbod ingesteld in de Minderbroedersstraat, Alexianenweg en Academiestraat (tussen de Kalkmarkt en Alexianenweg) en parkeren is tot 14 uur verboden in de straten van het parcours. Die straten vind je terug op www.tienen.be. Vanaf 6 uur wordt er een parkeerverbod van kracht in de Veldbornstraat en de passage in de Oude Vestenstraat, tegen de rijrichting in, wordt voorzien tussen 13.15 en 13.25 uur en zal geregeld worden door politiemensen. Geparkeerde voertuigen kunnen blijven staan, maar mogen niet verplaatst worden tijdens de doortocht.