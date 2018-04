Wielerwedstrijd in Kerkomstraat 13 april 2018

Op zondag 15 april geldt er omwille van een wielerwedstrijd een parkeerverbod tussen 12 en 18 uur in de Kerkomstraat.





Van 12 tot 15 uur is het ook verboden te parkeren in de Waterstraat en in de Vissenakenstraat op het stuk tussen de Glabbeeksestraat en de Waterstraat. (VDT)