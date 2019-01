Wie wil D&A overnemen? Vanessa Dekeyzer

18 januari 2019

13u03 0 Tienen Acht maanden was Daisy Depré de drijvende kracht achter de pop-up store D&A, maar vandaag heeft ze beslist om de fakkel over te dragen. “Ik ben inderdaad op zoek naar een overnemer voor de zaak in het Oude College. “Ik moet even op adem komen.”

D&A staat voor Daisy en Anderen. “Maar uiteindelijk was het vooral ik die alles in goede banen leidde. Ik heb iets te veel hooi op mijn vork genomen, vrees ik. Maar dat ben ik. Als ik voor iets ga, dan probeer ik het meteen goed te doen. Ik heb enorm veel geleerd de voorbije acht maanden en ontzettend veel leuke mensen leren kennen. Maar de tijd is gekomen om het concept door te geven.”

En dat concept bestaat enerzijds uit allerlei workshops onder meer in koken, theater, yoga, naaien en meubels restylen. “Ik ben ook even gestart met sociaal strijken in groep, maar hier was Tienen nog niet klaar voor”, zegt Daisy lachend. “Zopas heb ik ook de veilingen gelanceerd. Daarin worden antiek, brocante, vintage en retro geveild. Die worden ook doorheen het jaar verkocht samen met leuke maaksels van de Stichting M.M. Delacroix en de vzw Hestia. Het sociaal engagement wordt nog eens benadrukt doordat enkele medewerkers van vzw Hestia mee voor de uitbating van D&A zorgen. En tot slot is er een leuke ontvangstruimte met keuken, waar de mensen terechtkunnen voor een lekker drankje en hapje. In de zomer kan er op het terras gezeten worden.”

Daisy hoopt dat er kandidaten opduiken om het concept over te nemen. “Maar mocht iemand een heel andere invulling aan het pand willen geven, kan dat natuurlijk ook. Ik sta open voor elk voorstel.” De geplande workshops blijven tot nader orde doorgaan. Het overzicht hiervan vind je op de Facebookpagina van D&A. Wie meer info wil, kan contact opnemen met Daisy op het nummer 016/84.50.05. D&A is open op woensdag van 14 tot 18 uur, op vrijdag van 17 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 9 tot 12.30 uur.