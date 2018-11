Wie helpt de reuzengildes aan nieuwe dragers? vanessa dekeyzer

15 november 2018

15u42 0 Tienen De Tiense reuzengilde heeft nood aan extra reuzendragers. Tegen de Kweikersparade in 2020 zijn er zeker nog vijf bovenop de huidige vijftien nodig. “Dit is belangrijk omdat we er dan met een paar Tienenaars echt mee willen dansen. Bovenal willen we op lange termijn de traditie bewaren die voor onze stad teruggaat tot de 15e eeuw”, zegt Gildemeester Sonja Asselberghs.

De Tiense Reuzengilde, ontstaan onder de vleugels van opgewekTienen, organiseert enkele keren per jaar een oefenmoment voor nieuwe dragers. “De reuzen wegen ongeveer 70 kilogram”, zegt Philippe Liesenborghs van opgewekTienen. “Het gewicht is echter niet het probleem, de hoogte wel. Je moet eigenlijk leren het evenwicht te bewaren. Maar dat is zeker niet onmogelijk. Onze ervaren dragers leren dat aan. Per drager wordt er ongeveer 200 meter afgelegd waarna de dragers wisselen. Met hoe meer we zijn, hoe makkelijker het dus ook wordt voor de groep.”

“Voor Tiske en Nieke proberen wij jongeren warm te maken”, aldus Sonja. “Zo kunnen ze ervaring opdoen en na enkele jaren de grote reuzen Jan en Mie dragen.” Een van de actieve jonge dragers van reus Jan is Jonas Beyens (23). Hij staat aan het hoofd van de dragers en is volop bezig om nieuwe dragers te zoeken. “Recent diende er zich nog een nieuwe jonge kandidaat aan voor de grote reuzen. We zijn dus goed op weg.”

Ook vrouwen kunnen reuzen dragen. Dat bewijst Joëlle Hauglustaine, de enige vrouwelijke reuzendraagster van de grote reus Mie. “Met de juiste techniek is het dragen zeker mogelijk en een echte aanrader. Het is ook niet zo dat je een kwartier aan één stuk de reus moet dragen. Pijnders lossen elkaar af en bepalen elk zelf hoe lang ze het kunnen volhouden. Dus ik zou zeggen aan iedereen: kom het eens proberen!”

Er wordt hard gewerkt aan een interimbureau voor reuzendragers, omdat er in heel Vlaanderen een tekort aan pijnders is. “Dat is een mooi idee en met een voldoende grote poule kan het werken om dragers te vinden of om uit te wisselen”, reageert Philippe Liesenborghs. “Het kan dus zeker ondersteunend werken, maar het zijn toch vooral de lokale reuzengroepen die de dynamiek gaande zullen moeten houden. En daarvoor hebben we een blijvende instroom nodig. We hebben al zoveel verbindende tradities verloren, laat ons dit behouden en verder versterken in Tienen.”

En ook in Landen zijn ze voorstander van zo’n interimbureau. “Dat is zeker een stap vooruit, maar ik ben het met Philippe eens dat elke reuzenvereniging vooral lokaal gebonden is”, zegt Jeroen Clerckx van de Landense reuzengilde. Landen telt vandaag maar liefst 17 reuzen. Daarvan kunnen er nog maximaal vijf bemand worden op minimale bezetting. “Dit wil zeggen dat de reus mobiel kan gemaakt worden en getransporteerd kan worden maar niet geassembleerd kan worden zonder extra hulp”, legt Jeroen uit. “Vandaar dat actieve reuzen vaak minstens per twee op stap gaan zodat we elkaar wat kunnen helpen. Van alle vijf actieve gildes zijn er nog drie die zonder extra hulp kunnen functioneren. Dus aan iedereen, zeker aan de jeugd, een warme oproep om toch eens te overwegen om reuzendrager te worden. Het is echt een heel leuke ervaring!” Kandidaten kunnen zich steeds melden via info@delandensereuzengilde.be of via de website www.delandensereuzengilde.be.