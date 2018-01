Werkstraf voor kopstoot op paardenprocessie 02u28 0 Tienen Stijn H. (30) uit Leuven moet een taakstraf van 100 uur volbrengen, omdat hij op de paardenprocessie in Hakendover in 2016 een kopstoot uitdeelde.

Het slachtoffer was een twintiger uit Tienen. Die kreeg die nacht omstreeks 2.30 uur uit het niets de vraag van H. of hij ruzie zocht. Nog voor het slachtoffer kon antwoorden, kreeg hij een kopstoot op de neus. De Leuvenaar hield zich eerst nog van de domme, maar gaf op de zitting de feiten toe. Hij kon niet meteen een oorzaak geven voor de schermutseling, vermoedelijk door het gebruik van te veel alcohol. De dertiger is niet aan zijn proefstuk toe. Hij kreeg in het verleden al driemaal probatiemaatregelen voor slagen en verwondingen. De rechter gaf hem deze keer een werkstraf van 100 uren en een boete van 300 euro. (KAR)