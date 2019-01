Werken voor de bouw van een trainingscentrum en schietstand zijn gestart op militair domein van Goetsenhoven. Vanessa Dekeyzer

16 januari 2019

De afbraakwerken op het militair domein van Goetsenhoven zijn gestart. Interleuven gaat hier een nieuw trainingscomplex met schietstand bouwen voor de lokale politie. Zo krijgt toch al een deeltje van dit grote domein opnieuw een invulling. "Spijtig dat de rest van de site er nog als een spookstad uitziet", zegt Theo Stockmans van vliegclub De Wouw.

Hij neemt ons mee op sleeptouw door het domein. Hij kent de site dan ook bijzonder goed aangezien het vliegveld van De Wouw hier ook gelegen is. “En ik heb zelf nog in het leger gezeten”, vertelt Theo. “Wel bij de landmacht, maar geregeld ging ik eens op bezoek bij de collega’s van de luchtmacht in Goetsenhoven. Het is niet te geloven dat hier 20 jaar geleden maar liefst 500 soldaten verbleven! Dat was hier echt een dorp met kapel, slaapplaats, sporthal en ontspanningsruimtes. En er waren ook heel wat drankgelegenheden, iets wat nu ondenkbaar zou zijn.”

Iedereen kan eigenlijk vrij door het domein lopen. De enige hindernis is de natuur, die spontaan ontstaan is nadat de kazerne verlaten werd. De resterende gebouwen zijn volledig leeggeroofd en vernield. Hier en daar is er nog een venster bewaard gebleven. “Zelfs de elektriciteitsdraden zijn hier verdwenen”, aldus Theo. “En onlangs is het zinken dak van een van de gebouwen verdwenen. De site lijkt wel een beetje op een spookstad of het decor van een griezelige film. Af en toe kan er al eens iemand opduiken, die hier uiteraard niet moet zijn.”

Theo kent zowat alle gebouwen op het domein, maar af en toe ontdekt hij toch nog iets nieuws. “Zo heb ik recent een oude schietstand bespeurd in een van de kelders. Met de zaklamp kon ik het opschrift ‘De mond van de loop van de wapens moet voor de betonnen balk “gele lijn’ komen. Achteraan de ruimte zie je dat de muur op heel wat plaatsen kapotgeschoten is. Er moet dus eigenlijk geen nieuwe schietstand komen, want er is er al eentje”, zegt Theo lachend. “Helaas voldoet die niet meer aan de huidige normen vrees ik.”

De nieuwe schietstand zal enerzijds zes banen van 50 meter en nog eens zes banen van 15 meter tellen. Buren hoeven niet te vrezen voor geluidshinder, want het gebouw wordt geluidsdicht gemaakt en er wordt een groenscherm voorzien. Naast de schietstand komt er een trainingscentrum, waar de technieken van geweldbeheersing aangeleerd worden, zowel binnen als buiten. Er komt een grote sportzaal 9 op 25 meter en een hal voor tactische oefeningen van 15 op 25 meter met daar rond een twintigtal zeecontainers om een soort van straateffect te creëren. Ook in de containers kan geoefend worden.

Op enkele weken tijd werd een aantal oude vervallen gebouwen herleid tot puin. Enkel een oude bunker moet nog plaatsmaken voor de nieuwbouwplannen. “De bouw gaat vermoedelijk binnen drie weken starten”, weet burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Momenteel wordt het terrein klaargemaakt. Het einde van de werken is voorzien voor de lente van 2020, als alles goed verloopt.”

“Dit stukje van de site krijgt dan toch een goede invulling”, zegt een tevreden Theo. “Jammer dat de stad in het verleden de site niet heeft aangekocht. Nochtans bestond de mogelijkheid hiertoe. Alle verenigingen hadden hier ruimte kunnen benutten en dat gecombineerd met een stadsbos zou toch leuk geweest zijn? Intussen zijn er al verschillende andere mogelijkheden gelanceerd, zoals de bouw van een jeugdgevangenis, een wielerbaan en zelfs de Macro zou interesse gehad hebben om zich hier te vestigen. Maar vandaag staan nog veel gebouwen er vervallen en troosteloos bij, bijvoorbeeld de controletoren. Al heb ik vernomen dat de ramen van dit gebouw recentelijk zouden opgemeten zijn. Hier zou perfect een mooie brasserie en b&b in kunnen ondergebracht worden. Van op het dak van de toren heb je langs alle kanten een prachtig zicht op de omgeving.”