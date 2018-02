Werken Vierde Lansierslaan lopen vertraging op 08 februari 2018

02u38 0 Tienen De herinrichting van de Vierde Lansierslaan, de toegangsweg tussen station en centrum, zal eind maart nog niet klaar zijn. Stadspartij Tienen+ en de lokale handelaars reageren teleurgesteld.

Midden oktober begonnen de werken die van de Vierde Lansierslaan een mooie stadsboulevard moeten maken, maar van dat einddoel is vandaag nog niet veel te zien. De straat ligt nog volledig open, en dat terwijl alles ten laatste eind maart achter de rug zou zijn. "We hebben vastgesteld dat het niet vooruitgaat", zeggen Danny Puyneers en Johnny Hion van Tienen+. "Er zijn dan ook steevast slechts twee arbeiders aan de slag. Waarom dringt het stadsbestuur er niet bij de aannemer op aan om de werken zo snel mogelijk te beëindigen?" Maar schepen van Openbare Werken Eddy Poffé (Open Vld) benadrukt intussen dat de vertraging te wijten is aan tegenvallende weersomstandigheden. "Hoeveel vertraging dit zal veroorzaken, kunnen we vandaag moeilijk zeggen", klinkt het.





De lokale handelaars zullen dus nog wat langer op de tanden moeten bijten. "Naar aanleiding van de werken zijn we vervroegd gestart met de renovatie van ons restaurant Kopenhagen", zegt uitbater Lino Salerno. "We draaien momenteel dan ook niet op normale snelheid, maar we merken uiteraard wel dat de werken hinder veroorzaken. Het blijft voor onze klanten uiteindelijk ploeteren om hier te geraken. Hopelijk kan de vertraging beperkt blijven."





"Je zit al met zoveel werken in de stad, en nu komt dit er nog eens bij. Het is duidelijk dat het bestuur niet stopt voor de lokale economie volledig naar de vaantjes is", besluiten Puyneers en Hion. (VDT)