Werken Vierde Lansierslaan en Stationsplein bijna van de baan 11 april 2018

02u26 0 Tienen De werken op de Vierde Lansierslaan en het Stationsplein lopen op hun laatste benen. Momenteel wordt de slijtlaag aangelegd, daarna kan de belijning volgen.

"Bedoeling was dat de werken eind maart klaar zouden zijn, zodat we in de paasvakantie met de werken aan de Oplintersepoort zouden kunnen beginnen", zegt schepen van Openbare Werken Eddy Poffé (Open Vld). "Maar de meerwerken in de Vierde Lansierslaan - onder meer aan de keldergaten - en vooral de slechte weersomstandigheden hebben enige vertraging veroorzaakt."





Kritiek

De laatste dagen kwam er heel wat kritiek op de vele werken in het centrum en aan de rand van de stad. "Ik begrijp die kritiek, maar alles was normaal perfect op elkaar afgestemd", vervolgt Poffé. "Onvoorziene omstandigheden kunnen de planning helaas al eens in de war sturen."





Dat de werken iets te maken hebben met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, ontkent schepen Poffé. "Deze ploeg kon pas eind juli 2015 aantreden. Er zijn toen heel wat dossiers opgestart, maar het vraagt natuurlijk een zekere tijd om alles ook uit te voeren. En natuurlijk is er ook het verhaal van de Vesten, dat al veel langer bezig is en een grote impact heeft op de verkeerscirculatie." (VDT)