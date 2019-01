Werken op Vesten nog steeds op schema volgens AWV vdt

30 januari 2019

16u24 0 Tienen Wegen en Verkeer werkt momenteel de bovengrondse herinrichting van de Oplintersepoort af. De nieuwe rijweg, fiets- en voetpaden en het plein rond het oorlogsstandbeeld zijn in opbouw. Tegelijk vernieuwt de aannemer de Hoveniersstraat in opdracht van de stad Tienen.

“Volgens de huidige planning zullen de werken aan de Oplintersepoort en in de Hoveniersstraat nog steeds eind maart afgerond worden”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. “In maart ligt de focus op de aanleg van de toplaag en de markeringen bij voldoende warme temperaturen. Ook de nieuwe signalisatie zal dan geplaatst worden.”

In de tweede helft van april start de aannemer aan de buitenring van de Bergévest in het stuk tussen de Slachthuisstraat en de Gete. De herinrichting van deze zone zal volgens de laatste planning duren tot in augustus. “In september verschuiven we de werfzone naar de binnenzijde van de Bergévest. Momenteel liggen hiervoor twee opties op tafel: het werk in één geheel aanpakken, inclusief kruispunten met Kapucijnenstraat-Paardenbrugstraat-Beauduinstraat, met een kortere duur of opsplitsen in twee deelfasen met een langere duur tot gevolg. Indien de eerste optie wordt gekozen, is het einde van deze fase voorzien in november-december. Het laatste stuk van de buitenring, van aan de Gete tot het kruispunt Aandorenstraat, wordt aangepakt tussen eind dit jaar en het voorjaar van 2020.”

Wegen en Verkeer zal in de loop van februari, zoals bij het beëindigen van elke grote fase, communiceren naar de inwoners van Tienen over het einde van de werken aan de Oplintersepoort en de start van de werken aan de Bergévest. De bereikbaarheidsadviseur gaat in de omgeving van de Bergévest langs bij de bedrijven en handelszaken om de impact van de werken in hun omgeving te bespreken. “De omwonenden van de Bergévest nodigen we in het voorjaar uit voor een nieuw infomoment in het Sociaal Huis”, klinkt het nog bij AWV.