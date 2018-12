Werken op Tiense Vesten lopen vertraging op vanessa dekeyzer

04 december 2018

14u37 0 Tienen De werken aan de Tiense Vesten lopen vertraging op. Bij de rioleringswerken aan de Oplintersepoort kon er gedurende verschillende weken amper gewerkt worden omwille van het archeologische onderzoek naar de oude stadsmuren en ook de aanleg van het plein blijkt een moeilijke klus te zijn.

Na de verplaatsing van het monument startte de aannemer met de afwerking van het plein. “Dit wordt bijna volledig met kasseien aangelegd, een arbeidsintensieve job die volledig handmatig gebeurt en bijgevolg enige tijd in beslag neemt”, legt Anton Decoster, woordvoerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) uit. “Daarnaast is de aanleg van klinkers ook sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Zo mogen er geen kasseien aangelegd worden wanneer het regent of de temperatuur binnen 24 uur onder 5°C zou zakken. Dit betekent dat we hiervoor week per week zullen moeten bekijken wat er kan gebeuren en waarmee we moeten wachten. Uiteraard gaan we wel verder met die werken die minder gevoelig zijn aan de weersomstandigheden en dus wel mogelijk zijn zoals de aanleg van de onderlagen in asfalt en het plaatsen van betonstraatstenen. Die werken blijven we uitvoeren zolang de ondergrond niet te nat of te koud wordt.”

Volgens de huidige planning, zullen een deel van de klinkerwerken en het aanbrengen van de toplaag en de markeringen in het voorjaar van 2019 uitgevoerd worden. “De vernieuwing van de Oplintersepoort kan omwille van de regel dat er van december tot en met februari geen toplagen en markeringen mogen aangebracht worden ten vroegste in maart 2019 klaar zijn. In de oorspronkelijke planning van deze fase kon de aannemer deze werken nog voor de winter uitvoeren. Die planning werd echter gewijzigd nadat er tijdens de rioleringswerken aan de Oplintersepoort gedurende verschillende weken amper gewerkt worden omwille van het archeologische onderzoek naar de oude stadsmuren”, aldus Anton Decoster.

Voor de werken die de aannemer in de Hoveniersstraat uitvoert in opdracht van de stad Tienen geldt een gelijkaardig scenario. Omwille van de slechte weersomstandigheden van de voorbije weken is de aannemer er niet meer in geslaagd om de klinkers in de parkeervakken aan te leggen. “Ook de aanleg van de toplaag in asfalt die we eind november hadden gepland is hierdoor niet kunnen doorgaan. Dit betekent dat we met deze ingreep, net zoals voor de toplaag op de Vesten, tot maart 2019 moeten wachten. Voor omwonenden blijft de Hoveniersstraat wel bereikbaar”, besluit Decoster.