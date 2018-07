Werken op Leuvenselaan starten begin augustus 04 juli 2018

02u29 0 Tienen Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start vanaf 6 augustus met werken op de Leuvenselaan in Kumtich. Er komen veilige bushaltes, nieuwe voetgangersoversteken met middeneilanden en AWV past ook enkele bochten en fietspaden aan. De zone tussen de Kerkomstraat en de Kauterstraat wordt ten slotte ook officieel bebouwde kom, dus automobilisten zullen er maximum 50 kilometer per uur mogen rijden.

"De werken zullen in totaal een maand duren", zegt woordvoerder Anton Decoster. "AWV zorgt ervoor dat het verkeer tijdens de werken nog om de beurt, per rijrichting door kan. Er zullen tijdelijke verkeerslichten in de werfzone staan om dat mogelijk te maken." De werken zullen 65.000 euro kosten.





"Dat is zeker geen weggegooid geld, want de Leuvenselaan (N3) is een drukke verbindingsweg waar veel lokale straten op aansluiten", zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).





"We gaan de infrastructuur en zichtbaarheid van de zwakkere weggebruikers verbeteren met enkele gerichte ingrepen. De oversteekplaatsen en fietspaden worden aangepast zodat voetgangers en fietsers zich vlotter en veiliger kunnen verplaatsen. En we verlagen letterlijk de drempel voor mensen met een beperking die de bus willen nemen."





(VDT)