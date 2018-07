Werken Leuvenselaan 13 juli 2018

Vanaf 6 augustus voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit aan de Leuvenselaan in Kumtich om die veiliger te maken voor fietsers, voetgangers en busreizigers. De werken zullen een maand duren. Het AWV zorgt ervoor dat het verkeer tijdens de werken nog om de beurt, per rijrichting, door kan. Er zullen tijdelijke verkeerslichten in de werfzone staan om dat mogelijk te maken. Alle info op www.wegenenverkeer.be. (VDT)