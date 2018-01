Werken aan Bergévest van start 27 januari 2018

03u44 0 Tienen Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is aan de Bergévest begonnen met de renovatie van de brug over de Gete. Volgens de huidige planning zullen de werken bij de start van de zomer afgerond zijn.

In een eerste fase werkt de aannemer aan de 'binnenkant' van de Vesten. Tijdens die werken kan het verkeer één rijstrook per rijrichting gebruiken.





Sinds 15 januari is de aannemer ook opnieuw aan het werk op de Leopoldvest en de Sliksteenvest, tussen de kruispunten met Veldbornstraat en Kapucijnenstraat. Momenteel moet het verkeer ter hoogte van de Sliksteenvest en Leopoldvest in beide richtingen over de vernieuwde 'buitenkant' van de Vesten. De Generaal Guffensstraat en de Donystraat lopen ter hoogte van de Vesten dood.





"In de komende weken starten de nutsmaatschappijen met voorbereidende werken in de Hoveniersstraat", zegt Anton De Coster van het AWV. "Maar de impact van die werken op het verkeer zal beperkt zijn. De eigenlijke herinrichting van de Hoveniersstraat start volgens de huidige planning in april. Rond die periode wordt ook de aansluiting van de Veldbornstraat op de Vesten opnieuw ingericht. (VDT)