Werfdiefstal 06 maart 2018

Op een werf van een woning in aanbouw in de Duikers-Ontmijnersstraat in Tienen heeft men zondagnamiddag rond 16.30 uur vastgesteld dat dieven een raam geforceerd hadden om de woning binnen te dringen. Er werd allerhande werkmateriaal gestolen. De politie die de feiten vaststelde, opende een onderzoek naar de mogelijke daders.





(KBG)