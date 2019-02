Werfdiefstal Kristien Bollen

14 februari 2019

In een appartement in aanbouw in de Stokstraat in Tienen stelde men deze voormiddag rond 11.30 uur vast dat dieven ingebroken hadden op de werf. De inbrekers gingen aan de haal met allerhande werkmateriaal. De politie die de feiten vast stelde, onderzoekt de zaak verder.