Werf 't Lycée zit perfect op schema PLAATS VOOR HONDERDTAL GEZINNEN IN NIEUWE WOONBUURT VANESSA DEKEYZER

07 maart 2018

02u56 0 Tienen Waar enkele jaren geleden nog de oude schoolgebouwen van het Lyceum langs de Albertvest prijkten, verrijst momenteel de nieuwe Tiense woonbuurt 't Lycée. Een mooie mix van appartementen, stadswoningen en een buurtpark zorgen er voor een aangename woon- en leefplek voor een honderdtal gezinnen. De werken aan de nieuwe stadsbuurt zitten goed op schema, bevestigt buurtontwikkelaar Matexi.

De werken aan de nieuwe Tiense stadsbuurt 't Lycée zijn zichtbaar goed gevorderd.





"De ruwbouw van gebouw A, het appartementsgebouw aan de rechterzijde kijkende vanuit de Albertvest, is volledig klaar", zegt Caroline Franz, project developer. "De gevel van dit gebouw is volledig gemetst. De ramen staan momenteel klaar in het magazijn om geplaatst te worden, we wachten hiervoor het einde van de late winterprik af, zodat de werkmannen hiermee aan de slag kunnen."





Ook de ruwbouwwerken aan gebouw B, gelegen op de linkerzijde, zijn afgerond.





"De metselwerken aan de gevel van dit gebouw zitten momenteel over de helft. Ook hier wachten we op beter weer om de gevelwerken voort te zetten", bevestigt Caroline. "Naast de appartementsgebouwen zitten ook de stadswoningen goed op schema. De woningen bouwen we op in fases. Hier staan de helft van de woningen qua structuur reeds recht. Over enkele weken starten we aan de afwerking van de gevels."





Buurtplein

De stadsbuurt 't Lycée strekt zich uit tot aan de Kliniekstraat. Binnenkort wordt hier het toekomstige uitzicht concreter. "Langs de Kliniekstraat zijn momenteel de kolommen van gebouwen E-F al te zien, dit is het gebouw gelegen langs het toekomstige park en het buurtplein. Hier gaan we weldra van start met het optrekken van het gebouw."





Geïnteresseerden kunnen binnenkort zelf kennis maken met het project tijdens een werfrondleiding. "Tegen de zomer plannen wij een openwervenweekend. Als bezoeker krijg je op dat moment een unieke kijk in de gebouwen van 't Lycée. Via rondleidingen met gids kom je meer te weten over het bouwproces en de conceptualisatie van de nieuwste woonbuurt van Tienen. Gezien de grote interesse in het project, zullen we werken met voorinschrijvingen. Op die manier kunnen we een vlotte, aangename rondleiding garanderen en lange wachtrijen vermijden. Inschrijven kan vanaf nu door een mailtje te sturen naar vlaamsbrabant@matexi.be ."





Deze lente opent Matexi ook een nieuwe kijkwoning in Tienen.





"Bezoekers van onze projecten willen de buurt en hun potentiële woonplek graag ten volle beleven. Daarom openen we deze lente een Matexi kijkwoning in Tienen", kondigt Caroline aan. "We merken dat hierdoor de plek voor onze bezoekers heel wat tastbaarder wordt. Daarbovenop werkt zo'n woning ook erg inspirerend voor onze toekomstige bewoners die er heel wat interieurtips opdoen."