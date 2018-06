Wereldfeest op Steentjesplein 21 juni 2018

Op zaterdag 23 juni vindt het Wereldfeest TirleMonde plaats op het Martelarenplein, in de volksmond Steentjesplein, in Tienen. Het wordt een dag met een mix van wereldmuziek, foodstanden uit alle hoeken van de wereld, een ruim gevulde bar, animatie, workshops en heel wat info- en themastanden. Om 15 uur start het wereldfeest, om 16 uur is er Tabita, om 18.30 uur Zoloi Plyos, om 19 uur Djuwa ya Congo en om 20.30 uur Melika Tarhan. Er is doorlopend muziek van discobar 7 inch. De toegang is gratis. (HCH)