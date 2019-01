Welle(n) de Slumme(n) geeft Romeo een lief Christian Hennuy

10 januari 2019

Welle(n) de Slumme(n) van Vessenake, de toneelvereniging van Vissenaken, speelt dit jaar voor de 20ste keer toneel. Op vrijdag 25, zaterdag 26, zondag 27 januari, vrijdag 1 en zaterdag 2 februari brengen zij ‘Romeo krijgt een lief’, een komisch stuk van Julia Engelen, in regie van Hans Rock. “Wij spelen dit jaar al voor de 20ste keer toneel in Vissenaken. Op verzoek van ons publiek is het opnieuw een echte komedie. Romeo wordt veertig. Hoog tijd om op eigen benen te staan én voor een lief, dat vindt zijn moeder althans. Ze plaatst een advertentie in de krant”, aldus Eveline Veulemans. De voorstellingen beginnen om 19.30 uur in zaal De Kronkel in Vissenaken. Tickets kosten 9 euro. Bestellen kan via www.toneelvissenaken.be.