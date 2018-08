Wat doet die toren aan het station? CONSTRUCTIE GEEFT PANORAMA OVER STAD OP TERMIJN WORDT VOLLEDIG PLEIN HERINGERICHT VANESSA DEKEYZER

21 augustus 2018

02u24 0 Tienen De opvallende uitkijktoren in stellingbouw aan het Stationsplein van Tienen gaat vlot over de tongen. Doel ervan is de mensen een uniek panaroma over Tienen te geven. Dit is nog maar een stukje van de volledige herinrichting van het plein. De provincie steunt dit project met een subsidie van 80.000 euro.

De stationsomgeving van Tienen wordt in de loop van de volgende jaren grondig aangepakt. Het strategisch masterplan tekent de grote lijnen uit van hoe dit stadsdeel er over pakweg 15 jaar moet uitzien. In afwachting wordt het Stationsplein tijdelijk ingericht als een levendige en aangename ontmoetingsruimte. Voor de tijdelijke inrichting schreef de stad Tienen, samen met de provincie Vlaams-Brabant, een opdracht uit. Deze werd gegund aan Inter I.D. in samenwerking met AST 77 en Vandermeulen bvba. De ontwerpers creërden nu een uitkijkpunt dat ze uitvoerden in stellingenbouw.





De meningen zijn verdeeld. "Na de IJzertoren, de Ivoren toren, de Glazen toren de scheve toren van Pisa, heeft Tienen nu de primeur van de Buizentoren", zegt Joël Dereze van Vlaams Belang. "Alleen: een goede windhoos en de toren ligt boven op het station. Het is een echt gedrocht, dat de indruk geeft dat het Stationsplein een eeuwige bouwwerf wordt. Dit geld had ook veel beter besteed geweest aan belangrijke dingen. Bovendien vragen heel veel mensen zich af of de toren wel veilig is. Wat als volwassenen of kinderen hier op gaan klauteren?" Frank Geurts, die met zijn foodtruck op het Stationsplein staat, is wel overtuigd van de charme van de uitkijktoren. "Een knap initiatief in een knappe stad."





Belfort

"De toren omschrijven we het best als een Belfort voor de mensen van de stad, een wachttoren die symbool staat voor stedelijke vrijheid en macht, een uitkijktoren die de lokale democratie belichaamt", klinkt het bij AST77. "Als materialisatie werd gekozen voor een integraal herbruikbare stellingbouwconstructie, die de werken en veranderingen rond het Stationsplein symboliseert alsook met een knipoog verwijst naar het spreekwoord 'een stelling innemen', een standpunt verdedigen. Daarom doen we een oproep naar alle bewoners en gebruikers van de stad Tienen om hun 'stelling' over de stad met ons te delen. Dat kan via mail naar info@ast77.be. Deze stellingen zullen op groter lichtreclameborden dag en nacht geprojecteerd worden zodat de Belfort letterlijk de wachttoren is voor een betere stads-en stationsomgeving."





De provincie Vlaams-Brabant kent een subsidie van in totaal 80.000 euro toe voor verschillende initiatieven in kader van deze tijdelijke inrichting van het Stationsplein. Een daarvan is dus de uitkijktoren.