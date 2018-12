Warme maand bij Immaculata Christian Hennuy

21 december 2018

De kinderen en het team van Vrije Basisschool Immaculata maakten er een heuse ‘Warmste Maand’ van en zamelden geld in voor de Studio Brussel actie ‘De Warmste Week’. De school koos als goede doel ‘Bezorgd om mensen’ (BOM) in Tienen uit. De kinderen konden in de schoolrefter een cheque van 5413,56 euro overhandigen aan BOM.

Directeur Robbe Hindryckx leidde het gebeuren in de schoolrefter van de basisschool Immaculata. Normaal komen de leerlingen wekelijks tijdens de advent op vrijdag een liedje zingen rond de kerstboom op de speelplaats, met uiteraard ook de nodige kaarsen erbij. Door het slechte weer werd alles verplaats rond een kerstboom in de refter en werd daar ook aan BOM de opbrengst van de actie uitgereikt. Er werden kerstkaartjes, koekjes en kaarsjes verkocht door de kleuters en kleuterjuffen. De kinderen van de lagere school en het hele team organiseerden een fototentoonstelling, zang -en muziekoptredens, straattheater, een kerstrun en een sponsortocht. Verder werden er gelukszakjes gemaakt en samen met de ouderraad en de leerlingen van het 6de leerjaar werd er soep verkocht. De kerstrun, net als alle andere activiteiten vond plaats binnen de schoolmuren. Alle acties van de kinderen gebeurden aan de schoolpoort achteraan, en de sponsoring gebeurde uitsluitend door de ouders die hun kinderen aan school kwamen halen. En zo kon dus een cheque van meer dan 5000 euro aan BOM overhandigd worden. Het bedrag kan nog oplopen, want de actie werd de laatste vrijdag voor de kerstvakantie nog verder gezet. Alle 440 leerlingen van de school namen deel.