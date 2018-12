Warm Tienen zamelt winterjassen in vdt

17 december 2018

In navolging van acties in grote buitenlandse steden vraagt Warm Tienen om jassen voor mannen, vrouwen en kinderen te doneren voor mensen in de kou. “De meesten van ons komen thuis in een warm huis waar de verwarming of de open haard het gezellig maakt, maar helaas hebben niet alle Tienenaars dat geluk. Ook in onze stad zijn er mensen die in armoede leven”, zegt Nele Vanhellemont. “Misschien hangt er in jouw kast nog wel een vergeten jas die warmte kan bieden aan iemand die het nodig heeft? Neem dat gerust contact met mij op via mail naar nele.vanhellemont@hotmail.com. Op vrijdag 21 december houden we dan een weggeefmarkt in pand10 van 15 tot 18 uur. Daar kan iedereen die een warme jas nodig heeft, eentje komen passen en mee naar huis nemen. Iedereen is welkom!” Dit initiatief is een samenwerking tussen Warm Tienen, Kringwinkel Hageland,OpgewekTienen en stad Tienen.