Warm onthaal voor G-Sport Experience Day 23 mei 2018

Personen met een fysieke beperking konden in het sportcentrum Houtemveld de leukste weg naar G-sport vinden op de G-sport Experience Day. "Dat is een G-sportinitiatiedag die deel uitmaakt van de #FUNdamentals, het laagdrempelig project van Parantee-Psylos, waarmee we mensen van verschillende sporten willen laten proeven", klinkt het bij de organisatie. "Op deze eerste editie konden de 17 deelnemers gratis deelnemen aan verschillende sportinitiaties." Joke Vangoidsenhoven uit Vissenaken genoot met volle teugen van deze sportdag. Samen met Parantee-ligatrainer Gert Vos speelde ze een potje tennis.











(VDT)