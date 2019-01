Wandelen met Sportelclub Christian Hennuy

21 januari 2019

De 50+ Sportelclub van Tienen organiseert op donderdag 24 januari, van 9.15 uur tot 11.30 uur een 8 kilometer lange wandeling, met vertrek exact om 9.30 uur aan de parking van het voetbalveld ‘Kummenplein’ in Oplinter. Info over deze wandeling en andere activiteiten van de 50+ Sportelclub, als onderhoudsgymnastiek, aquagym, dans, tai chi chuan, fietsen, yoga, netbal, badminton en spinning bij de sportdienst: 016/80.48.88 of sport@tienen.be.