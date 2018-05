Wandelen met Sportelclub 30 mei 2018

De 50+ Sportelclub organiseert een wandeling van 8 kilometer op donderdag 31 mei. Samenkomst om 9.15 uur op de parking aan het Kerkplein van Nieuw Overlaar. De wandeling duurt van 9.30 uur tot 11.30 uur. De kalender van de wandeltochten is verkrijgbaar bij de sportdienst of via hans.maho@tienen.be. (HCH)