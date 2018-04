Wandelen met Gidsenbond 14 april 2018

De Tiense Gidsenbond organiseert op zondag 15 april van 14 tot 17 uur een wandeling in Oorbeek.





Start aan de Sint-Joriskerk in Oorbeek om 14 uur voor een wandeling van een achttal kilometer. Deelname is gratis.





(HCH)