Wandelen met 50+ Sportelclub 04 april 2018

Morgen om 9.15 uur komt de 50+ Sportelclub samen aan de Sint-Pieterskerk, aan de Kumtichstraat in Vissenaken, voor een wandeling van ongeveer 8 kilometer. Het vertrek is voorzien om 9.30 uur en de terugkeer om 11.30 uur. Info over alle 50+ Sportelclubactiviteiten via 016/80.48.88 (HCH)