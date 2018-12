Wandelen langs monumenten Christian Hennuy

06 december 2018

16u12 0

Taal in Praktijk (T.I.P.) organiseert op zaterdag 8 december van 10 uur tot 13 uur een wandeling door het historische hart van Tienen met uitleg over de standbeelden en monumenten. Dit wordt weer een oefenkans Nederlands. Deelname is gratis. Info: taalinpraktijk@gmail.com