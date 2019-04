Wandel virtueel rond in de kerken van Tienen vdt

04 april 2019

Sinds kort heeft de parochiale zone Tienen, bestaande uit 14 kerken, een nieuwe website. Je kan hier informatie vinden over onder meer nieuws, activiteiten en de kalender. Als kers op de taart kan je virtueel rondwandelen in elke kerk. De website werd gemaakt door WinkOrders, een lokaal softwarebedrijf en grote speler op gebied van software, websites en applicaties in Tienen en omstreken. De website is www.kerk-tienen.be.