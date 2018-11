Walser live in Pand 10 Christian Hennuy

15 november 2018

Op zaterdag 17 november om 20 uur is er een optreden van Walser in Pand 10.

Walser is een vierkoppige band die eigen Nederlandstalig werk brengt, geruggensteund door fragmenten uit de wereldliteratuur, met een zekere levenswijsheid die enkel en onvermijdelijk met de jaren komt. Ze zingen over een man aan de bar van een hotel aan het meer in Pallanza, een zwart schaap in Schotland, een afterwork-party, een lied over gemiste kansen en gebroken liefdes en zo meer. Jo Santos, Nicola Cappellini, Luc De Baere, en Roger Vervoort vormen de band die optreedt in Pand 10, het voormalige stationsbuffet op zaterdag 17 november om 20 uur. De toegang is gratis.