Wagen beschadigd door bouwwerken 30 juni 2018

Bij werken aan een woning in de Glabbeeksestraat is onopzettelijk een wagen beschadigd, die geparkeerd stond in de straat. Gruis en stof dat van een slijpschijf kwam had de lak van de wagen aangetast. De bestuurder haalde er de politie bij. De verzekering behandelt de zaak verder. (VDWT)