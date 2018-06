Waar zijn die (grijpgrage) handjes? 26 juni 2018

Tienen kermis werd gisterenavond afgesloten met een beertjesregen van op het stadhuis. Mensen van het kermiscomité en van het stadsbestuur met schepen Gijsbrecht Huts gooiden een 1000-tal pluchen diertjes naar beneden, waar heel veel kinderen en volwassenen stonden te graaiden. Steve Severeyns, voorzitter van de foorkramers blikte tevreden terug op de kermis: "Het werd een goede kermis, maar niet de beste, daarvoor was de concurrentie met het WK voetbal te groot. Het weer viel best mee. Het eerste weekend was een succes met Sam Gooris en de braderie, maar in de week viel het wat stil door de examens en de voetbalwedstrijden. Op de kinderdag was er dan weer veel volk. Het tweede weekend was weer top, met ook veel volk voor de trekking van de tombola." (HCH)