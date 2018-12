Waar mag er nog vuurwerk afgeschoten worden van oud op nieuw? Besturen steeds strenger op het verlenen van vergunningen Vanessa Dekeyzer

14 december 2018

08u27 0 Tienen Vuurwerk afschieten bij oud op nieuw, is in heel wat gemeenten niet meer evident. In tien van de vijftien gemeenten van het Hageland kan het nog wel, maar dan onder strikte voorwaarden na de goedkeuring van de vergunning. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een boete tot wel 350 euro.

“Vuurwerk en wensballonnen zijn verboden sinds de invoering van het gasreglement geldende in heel de politiezone BRT, maar nieuw dit jaar is dat er van de uitzonderingsregel hierop, waar de burgemeester wel toelating kon verlenen, geen gebruik meer kan gemaakt worden”, zegt burgemeester van Begijnendijk, Willy Michiels (MBG). “Er geldt dus vanaf dit jaar een algemeen verbod op vuurwerk.”

En Begijnendijk is niet de enige gemeente in het Hageland die vuurwerk verbiedt. Ook in Tienen wil burgemeester Katrien Partyka (CD&V) een verbod op vuurwerk. “Er zijn elk jaar problemen. Vorig jaar nog moest alles afgelast worden door stormweer . Niet-professioneel vuurwerk is ook bijzonder gevaarlijk, zowel voor de omgeving als voor de mensen die het afsteken. We gaan in Tienen dus voor een verbod. Professioneel vuurwerk door een professionele firma kan nog wel, na advies van de brandweer.”

In Boutersem werd in mei dit jaar zelfs een volledig verbod op het afsteken van vuurwerk opgelegd, het hele jaar door. “Tot vorig jaar konden mensen toelating vragen om van oud op nieuw vuurwerk af te steken van middernacht tot 0.10 uur”, zegt burgemeester Sarah Boon (sp.a). “Maar praktisch niemand respecteerde deze regel en de meesten startten al met vuurwerk in de vroege avond. Boutersem is een landelijke gemeente met heel wat loodsen en schuren. Het is dan ook begrijpelijk dat er jaarlijks heel wat klachten toekomen van inwoners die vrezen voor brandgevaar wanneer half uitgedoofde vuurpijlen op hun daken terecht komen. En er waren ook al accidenten met brandwonden. Bovendien worden er soms meldingen gemaakt van uitgebroken dieren. Vooral honden en paarden lopen in paniek weg en betekenen een gevaar op de rijweg Vorig jaar werd er zo een hond doodgereden op de E40. Het was dus hoog tijd voor een totaalverbod.”

Mag er vuurwerk in de rest van de Hagelandse gemeenten? In Landen, Linter en Zoutleeuw, zowel op het openbaar domein, als op privédomein, is elke vorm van vuurwerk principieel verboden. Ook het gebruik van wensballonnen, voetzoekers, thunderflashes, knal- en/of rookbussen is verboden. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan voor feestvuurwerk een afwijking worden toegestaan door de burgemeester.

Het is ook niet toegelaten in Geetbets, Hoegaarden en Diest. Waar het wel nog toegelaten wordt, mits vergunning, goedgekeurd door het gemeentebestuur: Glabbeek, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Bekkevoort, Aarschot en Kortenaken.