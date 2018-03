Waar blijven de bedrijven? BEDRIJVENZONE FFH KRIJGT GROEN UITZICHT, MAAR .... VANESSA DEKEYZER

15 maart 2018

02u25 0 Tienen De bedrijvenzone gericht op voeding, Feed Food Health, krijgt een groene look. Momenteel worden er onder meer heggen, houtkanten, poelen en bloemenweides aangelegd en de toekomstige bouwpercelen worden beheerd als tijdelijke natuur. "Binnenkort vestigen zich hier ook twee nieuwe bedrijven", kondigt schepen van Economie, Johan Dewolfs (N-VA), aan. "Alleen in het gedeelte wetenschapspark is er weinig beweging te merken."

In 2012 opende de FFH-Campus met veel toeters en bellen officieel de deuren. Anno 2018 is er op het terrein nog maar weinig gerealiseerd. In het zogenaamde Food Port-gebouw, waar startende bedrijven onderzoek kunnen doen, begint er wel wat leven te komen, maar het staat nog steeds eenzaam en alleen op het bedrijventerrein, waar tot nu toe enkel SES VanderHave gebouwd heeft.





Daar komt binnenkort verandering in, kondigt schepen Dewolfs aan. "Voor het stuk 'innovatieve bedrijvenzone' werd een bouwvergunning afgeleverd aan het veevoederbedrijf Jodoco, die in het voorjaar start met bouwen. Dit bedrijf plant op termijn een verdubbeling van haar 15-koppig personeelsbestand. Verder zit er nog een bedrijf met vijftien medewerkers in de pijplijn, waarvoor de bouwaanvraag wordt gefinaliseerd."





"Wat betreft het wetenschapspark is de invulling moeilijker, omdat de vestigingsvoorwaarden hier strenger zijn", gaat de schepen verder. "We krijgen regelmatig vraag naar vestigingsmogelijkheden maar moeten die helaas weigeren. Het grootste struikelblok is de voorwaarde dat het moet gaan om een bedrijf dat aan research doet. Als er zich nu een kans zou voordoen voor de campus, zal zeker bekeken worden of de voorwaarden versoepeld kunnen worden."





In afwachting van de komst van de bedrijven op het terrein is de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) alvast gestart met een vergroening van het terrein om de biodiversiteit te verhogen en de integratie van het bedrijventerrein in de omgeving te bevorderen. Die werken kaderen in het Europese project 2B Connect dat 70 bedrijventerreinen in België en Nederland wil vergroenen.





"Meer groen komt de gezondheid en het welzijn werknemers ten goede", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid. "En misschien zien we hier op termijn wel soorten als de Spaanse vlagvlinder en de rugstreeppad terug. Bovendien maken we ons met kleine groene inrichtingen minder kwetsbaar voor de klimaatverandering."





Prijs: 120.000 euro

Tegen de winter van 2018-2019 moeten de werken afgerond zijn en komen er infoborden voor de gebruikers en bezoekers van het bedrijventerrein. Het project kost in totaal ruim 120.000 euro. De helft hiervan wordt betaald door het Europese fonds Interreg Vlaanderen-Nederland, 20.000 euro komt van de provincie Vlaams-Brabant en de rest legt de POM bij.