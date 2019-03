VW Golf veroorzaakt ongeval door agressief rijgedrag, vier agenten gewond bij vaststellingen Kristien Bollen

14 maart 2019

19u05 0

In de Leuvenselaan in Kumtich bij Tienen gebeurde woensdagavond rond 21 uur een verkeersongeval ter hoogte van de Groenhoflaan. Even eerder was de VW Golf die uit de richting van Leuven kwam door andere bestuurders, die alarm sloegen, al opgemerkt door zijn roekeloos rijgedrag en hoge snelheden. Nog voor de agenten ter plaatse waren, had de Golf al een ongeval veroorzaakt en tegen een Peugot braek geknald. In eerste instantie verliepen de vaststellingen normaal maar plots begonnen de bestuurder en passagier, twee twintigers uit Bierbeek en Koekelberg, van de VW GolfTijdens de vaststellingen zich agressief te gedragen. Een van hen verschanste zich even in de auto. Bij tussenkomst van politie kreeg één agente een zware kopstoot waardoor die enkele dagen werkonbekwaam is. Drie andere politiemensen raakten ook nog lichtgewond, twee van hen zijn eveneens werkonbekwaam. De twee mannen werden overgebracht naar het commissariaat. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en illegale drugs. Het duo is ter beschikking gesteld van het parket van Leuven.