Vrouwen verdedigen zichzelf Christian Hennuy

16 januari 2019

Chiryaku Dojo Belgium vzw richt een cursus zelfverdediging in, exclusief voor vrouwen. Er worden technieken aangeleerd uit Japanse Jujutsu tegen aanranding, beroving, wurging, mesaanvallen. Enkel meisjes vanaf 14 jaar en vrouwen zijn toegelaten. De training vindt plaats op matten. De lessen zullen plaatsvinden in sporthal Houtemveld in de omnisportzaal. De eerste les van acht, telkens op vrijdagavond, vindt plaats op vrijdag 1 februari, van 20 tot 21.30 uur. Info en inschrijving via info@genbukan.eu