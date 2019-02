Vrouwen aan de top bij 50ste carnavalstoet Christian Hennuy

27 februari 2019

10u02 0

Op zaterdag 2 maart om 14.11 uur trekt door de straten van Tienen voor de 50ste maal de carnavalstoet van de Ridders van Brunengeruz uit. Het is meteen ook de eerste carnavalstoet van Vlaams-Brabant. Het wordt een stoet over een gewijzigd parcours, met het accent meer op de Grote Markt. Aan het hoofd van de organisatie staan twee sterke dames: Agnes Uyttebroeck en Marcelle Saenen. “Ik heb de leiding van de stoet overgenomen van Agnes, maar alleen doe ik het nog niet”, zegt Marcelle de kersverse feestleider en stoetverantwoordelijke bij Brunengeruz.

Deze stoet betekent meteen ook het 50ste jaar voor Agnes Uyttebroeck als carnavallist. “Toen Agnes in 1996 werd aangesproken om de stoet te leiden, na het overlijden van haar echtgenoot Guido Jochmans, carnavallist in hart en nieren, was carnaval in Tienen nog volledig een mannenbastion. Bij sommige andere carnavalsverenigingen is dat nog steeds zo, met geen enkele vrouw in het bestuur. Maar in Tienen werd Agnes de sterke vrouw van carnaval”, vertelt Marcelle. Agnes was Prins en Prinses van Brunengeruz, 15 jaar voorzitter en dus van in 1996 onafgebroken organisator van de stoet. Ze kreeg nu de titel van ‘Hoofdleider’. Marcelle Saen die Agnes opvolgt als stoetverantwoordelijke is zelf 20 jaar bij de Ridders van Brunengeruz. “Ik kwam erbij via mijn oom Frans Kempeneers die prins carnaval werd, en uiteraard ook omdat ik van carnaval hou”, aldus Marcelle. “We organiseren dit jaar onze 50ste stoet, over een gewijzigd parcours dat iets korter is. Alles zal meer geconcentreerd worden rond de Grote Markt met twee doortochten. Het nieuwe parcours betekent dat enkele straten uit het parcours vallen, o.a. de Kliniekstraat, de Leuvensestraat, de Gilainstraat en de Nieuwstraat. De Kliniekstraat was steeds een heikel punt, waar de stoet kwam vast te zitten, en na overleg met de veiligheidsdiensten kwam het nieuwe parcours er. De stoet die om 14.11 uur start zal op de Grote Markt toekomen rond 17 uur, dus vroeger dan andere jaren. En onmiddellijk na de aankomst is er de Kweikersworp, waarbij er eendjes, het symbool voor Tienen, naar het publiek gegooid worden. Daar is natuurlijk een mooie prijs aan verbonden. We doen die Kweikersworp onmiddellijk na de stoet, van op de wagen ter hoogte van de circusschool, en niet meer op dinsdag van op het balkon van het stadhuis. De mensen nemen immers geen verlof meer voor Vette Dinsdag. Daarom hebben we ook al onze activiteiten geconcentreerd op de zaterdag”, vertelt Marcelle Saen.

Voor de Ridders van Brunengeruz wordt zaterdag 2 maart alleszins een drukke dag met ’s morgens een gezamenlijk ontbijt, daarna een bezoek aan ’t Hoekske en de Zon, twee cafés op het parcours, en om 11.11 uur de overhandiging van de sleutel van de stad door burgemeester Katrien Partyka een Prins Ivan II en Prinses Isabelle I. Om 14.11 uur start de stoet, met ongeveer hetzelfde aantal groepen als andere jaren. Daarbij tal van groepen uit Tienen en de nabije regio o.a. De Hoeksketeers, de Vrolijke Vrienden, JaTienen, de Feestbrouwers uit Hoegaarden, de Feestvierders Grimde en de Gildegarde uit Glabbeek.