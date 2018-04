Vrouw riskeert werkstraf voor bericht over IS 25 april 2018

"Je bent uitgekozen als slavin voor Islamitische Staat." Voor dat onheilspellend anoniem bericht naar een vriendin riskeert een 30-jarige vrouw uit Tienen een werkstraf van 180 uren. Naar eigen zeggen was de boodschap via berichtendienst WhatsApp als grap bedoeld, maar de ontvanger zag dat niet zo en sloeg meteen alarm. Temeer omdat een symbool van IS de profielfoto sierde. Het bericht werd ook net verstuurd na de aanslag op de kerstmark in Berlijn in december vorig jaar. Verder stond nog in het bericht, dat in het Arabisch was opgesteld, dat ze zou sterven als martelaar. De vrouw vreesde voor haar leven en dat van haar kinderen en stelde meteen de politie op de hoogte, die de grote middelen inzette. Er werd een telefoontap opgesteld en de speurders waren heel het kerstweekend in de weer om de afzender te identificeren. "Het was bedoeld als grap. Ik wou haar niet bang maken", klonk het gisteren voor de rechter bij de dertiger. De aanklager eiste een werkstraf van 180 uren. Vonnis 22 mei. (KAR)