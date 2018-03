Vrouw maakt dodelijke val uit flatgebouw 05 maart 2018

02u42 0 Tienen Aan Residentie Beatrijs is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 44-jarige vrouw om het leven gekomen nadat ze van de elfde verdieping naar beneden viel.

Aanvankelijk was er sprake van een verdacht overlijden, maar die denkpiste bleek al snel niet te kloppen. "Niets wijst op een misdadig voorval", bevestigt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. "Er is ook geen aanleiding om te denken dat er nog iemand bij de feiten betrokken was." Het slachtoffer was zelf niet ingeschreven op het bewuste adres. Ze verbleef er bij de bewoner van de flat, die op het ogenblik van de feiten in de woning was. "We gaan uit van een sprong of een ongelukkige val, maar voorlopig wijzen de feiten eerder naar die eerste denkpiste", klink het nog.





Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op de website www.zelfmoord1813.be, of het nummer 1813. (VDT)