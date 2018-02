Vrouw komt om in woningbrand 12 februari 2018

02u39 0 Tienen In de Lombardstraat is gisterenmiddag een 53-jarige bewoonster om het leven gekomen door een brand in haar studio. De hulpdiensten probeerden haar nog te redden, maar alle hulp kwam te laat.

Om 13 uur ging het alarm van een rookmelder in een gemeenschappelijke gang af, waarop de bovenbuur alarm sloeg. Samen met een andere bewoner ging hij op zoek naar de oorzaak. "Plots zagen we rook onder de deur van de studio op het gelijkvloers komen en verwittigden we de hulpdiensten. Politie en brandweer forceerden de deur van de flat en haalden de dame naar buiten."





Brandende sigaret

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar ambulanciers en het toegesnelde mugteam konden geen hulp meer bieden voor de 53-jarige Marina F. die er alleen woonde. De politie bracht het parket op de hoogte van de feiten. Een branddeskundige met speurhond en een wetsdokter kwamen ter plekke om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen. Volgens de eerste bevindingen is kwaad opzet uitgesloten en wijst alles in de richting van een accidentele brand. Mogelijk viel het slachtoffer in slaap met een brandende sigaret. Het slachtoffer werd eerder al eens getroffen door een brand in haar woning, in september 2014 ontstond er brand in haar huis in de IJzermolenstraat door een defecte droogkast. (KBG)