Vrouw hoort getik op raam en ziet silhouet 05 mei 2018

02u44 0

Langs de Hannuitsesteenweg werd een bewoonster in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt toen er iemand op het raam leek te tikken. De vrouw was in slaap gevallen in haar zetel en werd opnieuw wakker rond 3.15 uur. Ze dacht dat ze een tikkend geluid had gehoord op het glas van het schuifraam en meende ook een silhouet gezien te hebben. De politie kwam ter plaatse en doorzocht de omgeving, maar kon geen sporen van een inbraakpoging terugvinden. (VDT)