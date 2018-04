Vroegere bloemenzaak wordt even pralinewinkel 19 april 2018

Het pand van de vroegere bloemenzaak Pans in de Leuvensestraat is tijdelijk omgedoopt tot pralinewinkel. Leonidas zal hier een dikke maand gehuisvest zijn, tijdens de werken aan hun pand wat hogerop in de straat. "Toen zij met het voorstel kwamen om onze ruimte een tijdje in te nemen, hebben wij daar als goede buren meteen positief op gereageerd", zegt Sander van der Maas, uitbater van brasserie Tiens!.





Luc Rondas, die al 52 jaar de Leonidas-zaak uitbaat, is blij met deze oplossing. "Dit is exact de ruimte die we nodig hebben, dichtbij onze huidige winkel. We hopen binnen een maand onze vernieuwde zaak te openen." Wat er daarna met het pand Pans zal gebeuren, is nog niet zeker. "We hebben heel wat ideeën, maar die vragen eerst een goed plan. Eerst hopen we op een drukke zomer voor Tiens!", besluit Sander. (VDT)