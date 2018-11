Vrijwilligers in de sport gehuldigd Christian Hennuy

23 november 2018

Op de Sport Awards werden twee vrijwilligers in de sport gehuldigd voor clubverdienste. Het ging om Pieter De Vos van Armada vzw en Paul Neuteleers van De Ware Vrienden Oplinter. Pieter De Vos is al 18 jaar lang lid van Armada, waarvan 8 jaar als instructeur. Vele leden hebben hun eerste onderwaterstappen via hem gezet. Iedere dinsdagavond geeft hij zwembadtraining. Paul Neuteleers is al jaren een gekend duivenliefhebber in het Tiense. Paul is tijdens het duivenseizoen iedere week minstens vier avonden op de club. In de winter gaan alle duiventransportmanden door zijn handen om alle tekortkomingen weg te werken.