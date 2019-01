Vrijwilligers geven attentie aan bezoekers Christian Hennuy

16u34 1 Tienen Onlangs werd het CM kantoor aan de Gilainstraat, in een nieuw kleedje gestoken. Sinds enkele weken worden de klanten daar ontvangen in een omgeving met veel meer privacy. Vrijwilligers van CM bieden aan alle bezoekers deze week een kleine attentie aan, een kopje koffie, frisdrank of thee en een gezonde appel.

Patrick Vanderveken is daar niet alleen consulent, maar hij is ook de bewegingsverantwoordelijke. Hij plant samen met de 17 vrijwilligers wandelingen, infosessies en nog veel meer. “We geven de mensen gezondheidsopvoeding. Een ziekenfonds is veel meer dan het uitbetalen van ziekenbriefjes alleen”, aldus Patrick. De verbouwingen aan het kantoor zijn gestart begin augustus vorig jaar. Voorlopig vinden alle activiteiten plaats aan de voorzijde, want nu wordt ook de achterzijde van het gebouw aangepakt. Half februari moet alles klaar zijn en kunnen ook de sociale dienst en de pensioendienst er weer in terecht. “We werken al jaren met vrijwilligers. Toegankelijk Tienen is één van die zaken waar wij van bij de start in 1996 achter stonden. We hebben al tal van oprijplaten voor handelaars uitgedeeld en reiken ook jaarlijks een award uit”, aldus Patrick. Het zijn de vrijwilligers die deze week de mensen welkom heten. “Er komt nog wel een officiële opening van het gebouw in mei. We gaan dat koppelen aan een sociale wandeling zoektocht, langs alle sociale instellingen van Tienen. Die start in mei en zal lopen tot 30 september”, besluit Patrick.