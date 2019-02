Vrijwilligers brandweer Tienen winnen trofee ‘Vrijwilliger van het Jaar’ vdt

08 februari 2019

10u14 0

Op het Gala van de Tiense Troeven werden de vrijwilligers van de brandweer Tienen uitgeroepen tot ‘Vrijwilliger van het Jaar’. “We waren al aangenaam verrast door de nominatie voor deze trofee. Dat we deze ook echt mochten winnen, geeft ons uiteraard een gevoel van trots”, zegt Patrick Massart, voorzitter van de Tiense Blussers. “Het is een terechte beloning voor hun engagement dat ze als vrijwillige brandweerman zijn aangegaan. Je moet immers maar bereid zijn om bijna twee jaar elke zaterdag op te offeren om het brevet van brandweerman te halen. Daarna zijn het deze vrijwilligers die zich na hun beroepstaak beschikbaar stellen, dit zowel tijdens de nacht als tijdens de weekends. Enkel en alleen allemaal samen kunnen we de bewoners van onze zone de dienstverlening geven waar ze recht op hebben. We bedanken dan ook alle inwoners die hun stem uitbrachten en we engageren ons om het beste van onszelf te blijven geven in de toekomst.”