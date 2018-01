Vrijspraak voor malafide dakwerker 27 januari 2018

West-Vlaming R.L. (50) werd in de rechtbank vrijgesproken voor misbruik van vertrouwen. De dakwerker had in 2015 aan twee potentiële klanten een voorschot gevraagd voor de herstelling van een dakgoot en de plaatsing van dakramen. Hij inde 1.360 euro, maar daagde nooit op om de werken effectief uit te voeren. Toen de slachtoffers verhaal kwamen halen, stuurde R.L. hen dreigberichten, terwijl hij het geld aan drank en drugs spendeerde. Maar omdat de man het geld cash als voorschot gekregen had na een mondelinge overeenkomst, kon de kwalificatie 'misbruik van vertrouwen' niet weerhouden worden. De dakwerker ging hier dus vrijuit. Voor de bedreigingen moet hij wel een boete van 300 euro betalen. (KAR)