Vriendinnetjes verkopen allerlei lekkers voor ‘t Prieeltje vdt

26 november 2018

13u50 1

Naar aanleiding van Music For Life trotseerden Amélie, Lieselore, Hannah en Iene de koude om op de zondagsmarkt in Tienen warme chocomelk en versgebakken cake, cupcakes en wafels te verkopen ten voordele van ’t Prieeltje, een kleinschalig dagverblijf voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking in Hakendover. De actie viel bijzonder in de smaak, waardoor was het standje van de meisjes tegen de middag volledig uitverkocht was. Zo werd een hartverwarmend bedrag van 673 euro ingezameld.