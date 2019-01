Vriendenkring Maurice en Anita schenkt 1250 euro aan De Klaproos Kristien Bollen

07 januari 2019

De vriendenkring Maurice & Anita uit Bost bij Tienen schenkt dit jaar een cheque van 1250 euro aan Hospice “De Klaproos” van Huize Nazareth in Goetsenhoven. De Klaproos is een kleinschalig zorginitiatief voor het kwalitatief en kwantitief begeleiden van palliatieve patiënten en hun naasten in een huiselijke omgeving tijdens hun laatste levensmaanden. De vriendenkring kon de som overhandigen dankzij de opbrengst van hun jaarlijkse restaurantdag die al voor het 18de jaar plaatsvond. Telkens gaat de obrengst hiervan naar een goed doel. Zo steunde de vriendenkring in het verleden al tweemaal het lokale basisschooltje, de kliniclowns, de Bom, het dierenasiel enz.