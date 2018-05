Voorstelling kandidaten en programma Tienen Vooruit! 05 mei 2018

Jos Mombaers en Bernard Vandereyken, schepen en gewezen schepen in de coalitie die de stad bestuurt, kondigden op 18 augustus vorig jaar de oprichting aan van een onafhankelijke politieke beweging onder het motto 'Tienen Vooruit!'. Op zondag 6 mei om 11 uur volgt de voorstelling van het programma en de kandidaten in de polyvalente zaal van CC De Kruisboog. "Het wordt een kleurrijke bedoening", klinkt het. "We lichten trouwens ook de sluier op van onze campagnebom. Alle aanwezigen worden eveneens op een aperitief getrakteerd!" (VDT)